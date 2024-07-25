المقاومة الاسلامية: استهداف الجنود بحرش عداثر أتى رداً على ‌‌‌‏‌‌‏محاولة العدو احراق حرش الراهب باستخدام المنجنيق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 17:10

المقاومة الاسلامية: استهداف الجنود بحرش عداثر أتى رداً على ‌‌‌‏‌‌‏محاولة العدو احراق حرش الراهب باستخدام المنجنيق

منذ 7 mins 25 July، 2024
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