مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارا لجنود العدو في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 17:08

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارا لجنود العدو في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 9 mins 25 July، 2024
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