وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 39175 شهيدا و 90403 مصابين منذ عملية طوفان الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 14:28

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 39175 شهيدا و 90403 مصابين منذ عملية طوفان الاقصى

منذ 53 mins 25 July، 2024
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