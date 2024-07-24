مراسل المنار: استهداف موقع العدو الصهيوني في المالكية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 23:38

مراسل المنار: استهداف موقع العدو الصهيوني في المالكية

منذ 24 mins 24 July، 2024
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