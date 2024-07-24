اعلام العدو: إصابة عدة جنود وتضرر آلية عسكرية للجيش الاسرائيلي بخانيونس في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 16:00

اعلام العدو: إصابة عدة جنود وتضرر آلية عسكرية للجيش الاسرائيلي بخانيونس في غزة

منذ 18 mins 24 July، 2024
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