سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو الاسرائيلي في محور التقدم شمال شرق خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 16:00

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو الاسرائيلي في محور التقدم شمال شرق خانيونس بغزة

منذ 22 mins 24 July، 2024
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