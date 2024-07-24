مراسل القناة 14 العبرية في الشمال: من قلب وادي يزرعيل حزب الله ينشر لقطات تظهر قاعدة رامات دافيد الجوية والتي تم تصويرها من طائرة مسيّرة أرسلت من جنوب لبنان باتجاه المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 14:28

مراسل القناة 14 العبرية في الشمال: من قلب وادي يزرعيل حزب الله ينشر لقطات تظهر قاعدة رامات دافيد الجوية والتي تم تصويرها من طائرة مسيّرة أرسلت من جنوب لبنان باتجاه المنطقة

منذ 17 mins 24 July، 2024
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