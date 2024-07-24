وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 39145 شهيدا و90257 جريحا منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 24 2024 - 12:56

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 39145 شهيدا و90257 جريحا منذ 7 أكتوبر

منذ 54 mins 24 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة