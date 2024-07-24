وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 55 شهيداً و 110 جريحاً خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 12:56

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 55 شهيداً و 110 جريحاً خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 24 July، 2024
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