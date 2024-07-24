قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس خط إمداد الاحتلال في محور “نتساريم” بالهاونات من العيار الثقيل وأصابت القذائف أهدافها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 12:56

قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس خط إمداد الاحتلال في محور “نتساريم” بالهاونات من العيار الثقيل وأصابت القذائف أهدافها

منذ 1 ساعة 24 July، 2024
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