مراسل المنار: شهداء وجرحى في صفوف المدنيين على طريق عبسان الجديدة شرقي خان يونس في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 11:26

مراسل المنار: شهداء وجرحى في صفوف المدنيين على طريق عبسان الجديدة شرقي خان يونس في قطاع غزة

منذ 19 mins 24 July، 2024
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