إذاعة جيش العدو: دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة على بُعد 15 كم من الحدود اللبنانية وتبيّن فيما بعد أنه “تشخيص خاطئ” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 11:24

إذاعة جيش العدو: دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة على بُعد 15 كم من الحدود اللبنانية وتبيّن فيما بعد أنه “تشخيص خاطئ”

منذ 1 ساعة 24 July، 2024
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