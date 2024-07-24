إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 11:24

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي

منذ 1 ساعة 24 July، 2024
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