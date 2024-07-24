شهيدان برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي” خلال اقتحامها مدينة طوباس ومخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 08:22
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المقاومة الاسلامية شنت هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي لقوات لواء غولاني)
شهيدان برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي” خلال اقتحامها مدينة طوباس ومخيم طولكرم
منذ 7 mins
24 July، 2024
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