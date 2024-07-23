مراسل المنار: غارة نفذها الطيران المعادي مستهدفا مدينة الخيام وقصف مدفعي على اطراف بلدة كفرحمام جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 19:40
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المقاومة الاسلامية شنت هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي لقوات لواء غولاني)
مراسل المنار: غارة نفذها الطيران المعادي مستهدفا مدينة الخيام وقصف مدفعي على اطراف بلدة كفرحمام جنوب لبنان
منذ 12 mins
23 July، 2024
عاجل
الخيام
كفرشوبا
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