المقاومة الإسلامية تشن هجوماً ‏جوياً بسرب من المسيرات على قاعدة جبل نيريا “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني” رداً على ‌‌‌‏‌‌‏الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة شقرا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 17:58

المقاومة الإسلامية تشن هجوماً ‏جوياً بسرب من المسيرات على قاعدة جبل نيريا “مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني” رداً على ‌‌‌‏‌‌‏الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة شقرا

منذ 2 ساعة 23 July، 2024
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