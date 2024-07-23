‫الدفاع المدني بغزة: طواقمنا انتشلت 4 شهداء بجباليا و7  ‫شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف الاحتلال منزلا جنوب مدينة غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 10:30

‫الدفاع المدني بغزة: طواقمنا انتشلت 4 شهداء بجباليا و7  ‫شهداء بينهم 3 أطفال في استهداف الاحتلال منزلا جنوب مدينة غزة 

منذ 6 mins 23 July، 2024
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