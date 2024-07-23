مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف منطقة وادي مظلم وأطراف بيت ليف ورامية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 01:20

مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف منطقة وادي مظلم وأطراف بيت ليف ورامية في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 22 July، 2024
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