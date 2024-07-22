المقاومة الإسلامية:‏ استهداف ‏مستعمرة المنارة جاء ردا على ‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة عيتا ‏الشعب الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 23:46

المقاومة الإسلامية:‏ استهداف ‏مستعمرة المنارة جاء ردا على ‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة عيتا ‏الشعب الجنوبية

منذ 19 mins 22 July، 2024
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