المقاومة الإسلامية: استهداف مستعمرة تسوريال جاء ردا على ‌‌‏‌‌‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانيين وإصابة عائلة فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 23:44

المقاومة الإسلامية: استهداف مستعمرة تسوريال جاء ردا على ‌‌‏‌‌‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانيين وإصابة عائلة فيها

منذ 28 mins 22 July، 2024
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