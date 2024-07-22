قال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إن الجمهورية الإسلامية، تمكنت من بلوغ مستوى مرموق من حيث الاقتدار في العالم، وتمكت من اجتياز مخطط عزلها الذي سعى اليه اعداؤها.

وفي لقاء مع قادة القوات البرية للحرس الثوري، أكد سلامي إن الجمهورية الإسلامية لن تسمح للعدو بالتسلل إلى أراضيها.

وأكد “ان نشاطات المقاومة التي يقوم بها حزب الله في العراق وحزب الله اللبناني وعملية “الوعد الصادق”، هي أحداث كبرى ستغير تدريجياً الخريطة السياسية للعالم الإسلامي وغرب آسيا”.

ولفت اللواء سلامي إلى ان مقاومة الشعب الفلسطيني، واهلي غزة المضطهدين صنعت عقيدة جديدة في العالم، وأضاف “استطاع هذا الشعب الابي أن يكون له تأثير في قلوب شعوب العالم جمعاء”.

المصدر: وكالة مهر