اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة، المنارة ومرغليوت في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 18:44

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة، المنارة ومرغليوت في إصبع الجليل

منذ 29 mins 22 July، 2024
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