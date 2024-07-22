كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات ميركافاه صهيونية وجرافة D9 عسكرية بقذائف “الياسين 105” وعبوة “شواظ” في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 18:44

كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات ميركافاه صهيونية وجرافة D9 عسكرية بقذائف “الياسين 105” وعبوة “شواظ” في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 33 mins 22 July، 2024
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