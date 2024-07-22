الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج عيادتي معن وبني سهيلا عن الخدمة لوقوعهما في مناطق شرق خانيونس التي أخطرها الاحتلال بالإخلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 18:44

الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج عيادتي معن وبني سهيلا عن الخدمة لوقوعهما في مناطق شرق خانيونس التي أخطرها الاحتلال بالإخلاء

منذ 1 ساعة 22 July، 2024
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