مصادر طبية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 54 إثر تواصل القصف الصهيوني على مناطق متفرقة شرقي خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 18:44

مصادر طبية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 54 إثر تواصل القصف الصهيوني على مناطق متفرقة شرقي خان يونس

منذ 1 ساعة 22 July، 2024
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