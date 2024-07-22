كتائب القسام تقصف مقر قيادة العدو في محور “نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 13:16

كتائب القسام تقصف مقر قيادة العدو في محور “نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

منذ 9 mins 22 July، 2024
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