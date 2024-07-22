مصادر طبية: ارتقاء 30 شهيداً في القصف الصهيوني المتواصل الذي يستهدف الأحياء الشرقية في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 22 2024 - 13:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
22 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يصل إلى بغداد في زيارة رسمية ويلتقي نظيره العراقي محمد شياع السوداني
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يصل إلى بغداد في زيارة رسمية ويلتقي نظيره العراقي محمد شياع السوداني
إعلام يمني: عدوان أميركي بريطاني بـ4 غارات استهدفت منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة
حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ289 على التوالي وتوقع 38983 شهيدًا و89727 جريحًا
كتائب شهداء الأقصى: للمرة الثانية قصفنا مقرا لقيادة العدو وتموضعا للآليات في محور نتساريم بصواريخ 107 والهاون
جيش الاحتلال الصهيوني أقر بإصابة 8 من جنوده خلال الساعات الماضية
مكتب رئيس حكومة العدو: اجتماع نتانياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن سيكون الثلاثاء المقبل وكلمته أمام الكونغرس الأربعاء
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة متضامنين أميركيين 2 إثر اعتداء مستوطنين عليهما في قرية قصرة في نابلس بالضفة المحتلة
نادي الأسير الفلسطيني: قوات العدو اعتقلت 26 مواطنًا من الضفة المحتلة ما رفع عدد الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 9750
مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تعلن 3 آب/أغسطس المقبل يومًا وطنيًّا وعالميًّا لنصرة غزة والأسرى
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يصل إلى بغداد في زيارة رسمية ويلتقي نظيره العراقي محمد شياع السوداني
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة
المقاومة الاسلامية تستهدف موقع المالكية بمسيرة هجومية انقضاضية وتصيب احدى دشمه وتدمر جزءاً منها وتشعل النيران فيها
مصادر طبية: ارتقاء 30 شهيداً في القصف الصهيوني المتواصل الذي يستهدف الأحياء الشرقية في خانيونس
منذ 1 ساعة
22 July، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
التعليقات
ذات صلة
الصحافة اليوم: 22-7-2024
فلسطين | شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
3 شهداء وإصابات جراء قصف بناية لعائلة البطش في شارع النخل في حي التفاح شرق مدينة غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إستبيان
متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق
مشاركة