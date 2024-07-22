مراسل المنار: أكثر من 26 شهيدا في القصف الصهيوني المتواصل الذي يستهدف الاحياء الشرقية في خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 11:14

مراسل المنار: أكثر من 26 شهيدا في القصف الصهيوني المتواصل الذي يستهدف الاحياء الشرقية في خان يونس

منذ 19 mins 22 July، 2024
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