وزارة الصحة بغزة: حصيلة ما وصل لمجمع ناصر الطبي من خانيونس 14 شهيدًا منهم 6 أطفال و4 سيدات وأكثر من 36 إصابة بينها حالات خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 11:14

وزارة الصحة بغزة: حصيلة ما وصل لمجمع ناصر الطبي من خانيونس 14 شهيدًا منهم 6 أطفال و4 سيدات وأكثر من 36 إصابة بينها حالات خطيرة

منذ 36 mins 22 July، 2024
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