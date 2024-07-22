شهداء وجرحى في غارة “إسرائيلية” استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 22 2024 - 11:14

شهداء وجرحى في غارة “إسرائيلية” استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 22 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة