الدفاع المدني في غزة: جيش الاحتلال طالب أكثر من 400 ألف مواطن بمغادرة المناطق الشرقية لخان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 11:14

الدفاع المدني في غزة: جيش الاحتلال طالب أكثر من 400 ألف مواطن بمغادرة المناطق الشرقية لخان يونس

منذ 1 ساعة 22 July، 2024
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