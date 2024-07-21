أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأحد، استشهاد 6 أشخاص وإصابة 83 آخرين بجرون فيما سُجّل 3 من بين المفقودين، نتيجة العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية في محافظة الحديدة أمس السبت.

وكان رئيس هيئة مستشفى الثورة بالحديدة، الدكتور خالد سهيل، قد أعلن أمس، أنه تم توزيع المصابين جراء القصف الصهيوني على مستشفيات المدينة وهم يتلقون الرعاية الطبية.

وتعرضت مدينة الحديدة، مساء أمس السبت لعدوان صهيوني غاشم استهدف منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة غربي البلاد.

وأفادت القوات المسلحة اليمنية، بأن العدو الإسرائيلي استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء والميناء وخزانات الوقود في محافظة الحديدة وجميعها أهداف مدنية.

وشوهدت ألسنة الدخان الكثيف وهي تتصاعد من مسافات بعيدة، في إشارة إلى أن الانفجارات كبيرة جداً، وتم الاستهداف بطائرات صهيونية من طراز اف 35.

ويواصل عناصر الإطفاء محاولاتهم لإخماد النيران التي اندلعت في الميناء الحديدة بعد ساعات من العدوان الإسرائيلي.

من جانبه أوضح مدير شركة الكهرباء بالحديدة أنه تم تشغيل محطتي الكري والحالي، لافتاً إلى أنه يتم العمل لربط محطة باجل لتعويض النقص في الطاقة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي خزانات الوقود لمحطة راس كثيب.

المصدر: وكالة يونيوز