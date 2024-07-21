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July 21 2024 - 14:28

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد السعيد مصطفى فواز على طريق القدس

منذ 18 mins 21 July، 2024
الشهيد المجاهد مصطفى حسن فواز
لبنان

زفّت المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد المجاهد مصطفى حسن فواز “فداء”، مواليد عام 1975 من بلدة دبعال الجنوبية، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.
وفي ما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى حسن فواز “فداء” مواليد عام ١٩٧٥ من بلدة دبعال في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي

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