المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد مصطفى حسن فواز “فداء” مواليد عام 1975 من بلدة دبعال في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 14:28

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد مصطفى حسن فواز “فداء” مواليد عام 1975 من بلدة دبعال في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 2 ساعة 21 July، 2024
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