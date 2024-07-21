مدفعية العدو الاسرائيلي تجدد قصف المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة بالاجواء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 01:22

مدفعية العدو الاسرائيلي تجدد قصف المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة بالاجواء

منذ 13 mins 21 July، 2024
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