لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة: ️ندين بشدة العدوان الوحشي الذي استهدف ميناء الحديدة ومنشآت مدنية في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 01:22

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة: ️ندين بشدة العدوان الوحشي الذي استهدف ميناء الحديدة ومنشآت مدنية في اليمن

منذ 42 mins 21 July، 2024
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