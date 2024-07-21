القيادي في حماس عزت الرشق: قبل قليل ارتكب العدو المجرم في منطقة ارميضة شرق خانيونس مجزرة ببركس يؤوي نازحين ما أدى إلى استشهاد 7 شهداء وإصابة آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 01:22

القيادي في حماس عزت الرشق: قبل قليل ارتكب العدو المجرم في منطقة ارميضة شرق خانيونس مجزرة ببركس يؤوي نازحين ما أدى إلى استشهاد 7 شهداء وإصابة آخرين

منذ 44 mins 21 July، 2024
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