القيادي في حماس عزت الرشق: جرائم المحتل الصهيوني تتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في غزة لليوم 288 على التوالي وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 01:22

القيادي في حماس عزت الرشق: جرائم المحتل الصهيوني تتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في غزة لليوم 288 على التوالي وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية

منذ 45 mins 21 July، 2024
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