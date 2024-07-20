وزارة الصحة اليمنية : ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة إلى 87 جريحاً معظمهم مصاب بحروق شديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 23:46

وزارة الصحة اليمنية : ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة إلى 87 جريحاً معظمهم مصاب بحروق شديدة

منذ 11 mins 20 July، 2024
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