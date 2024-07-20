حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: ندين العدوان الصهيوني المجرم على الشعب اليمني مستهدفاً منشآت مدنية ومخلفاً عدداً من الشهداء والجرحى في صفوف أبناء اليمن الأعزاء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 20:26

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: ندين العدوان الصهيوني المجرم على الشعب اليمني مستهدفاً منشآت مدنية ومخلفاً عدداً من الشهداء والجرحى في صفوف أبناء اليمن الأعزاء

منذ 5 mins 20 July، 2024
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