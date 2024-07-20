كتائب القسام: قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة “اللواء 300 – شوميرا” في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 17:00

كتائب القسام: قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة “اللواء 300 – شوميرا” في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة

منذ 6 mins 20 July، 2024
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