إعلام العدو: تم إطلاق عشرات الصواريخ في الساعة الأخيرة من جنوب لبنان تجاه الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 17:00

إعلام العدو: تم إطلاق عشرات الصواريخ في الساعة الأخيرة من جنوب لبنان تجاه الجليل

منذ 7 mins 20 July، 2024
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