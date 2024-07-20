بالفيديو| هذا ما حصل من إستهداف لسيارة رابيد في احد الحقول على طريق برج الملوك – الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 15:10

بالفيديو| هذا ما حصل من إستهداف لسيارة رابيد في احد الحقول على طريق برج الملوك – الخيام

منذ 21 mins 20 July، 2024
لبنان

هذا ما حصل من إستهداف لسيارة رابيد في احد الحقول على طريق برج الملوك – الخيام.

المصدر: موقع المنار

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