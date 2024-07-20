صحيفة “كالكاليست” العبرية: الطائرة المسيّرة اليمنية حلقت لمسافة تزيد عن 2000 كيلومتر قبل أن تنفجر وسط تل أبيب هذا فشل مدوٍ لنظام الدفاع الجوي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 13:18

صحيفة “كالكاليست” العبرية: الطائرة المسيّرة اليمنية حلقت لمسافة تزيد عن 2000 كيلومتر قبل أن تنفجر وسط تل أبيب هذا فشل مدوٍ لنظام الدفاع الجوي

منذ 1 ساعة 20 July، 2024
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