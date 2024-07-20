اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في شعار يشوف في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 13:18

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في شعار يشوف في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 1 ساعة 20 July، 2024
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