إشتباك مسلح بين المقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 05:22

إشتباك مسلح بين المقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 20 July، 2024
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