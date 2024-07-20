استشهاد الأسير الفلسطيني المحرر ابراهيم الخطيب من بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص جيش العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 00:46

استشهاد الأسير الفلسطيني المحرر ابراهيم الخطيب من بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص جيش العدو الاسرائيلي

منذ 10 mins 20 July، 2024
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