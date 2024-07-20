قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر نعمة غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 00:46

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر نعمة غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 19 July، 2024
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