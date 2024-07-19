رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ولأول مرة مستعمرة “نيفيه زيف” ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 19 2024 - 14:06

رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ولأول مرة مستعمرة “نيفيه زيف” ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا

منذ 27 mins 19 July، 2024
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