مراسل المنار: للمرة الخامسة رشقة صاروخية جديدة بإتجاه الأراضي المحتلة المقابلة للقطاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 14:04

مراسل المنار: للمرة الخامسة رشقة صاروخية جديدة بإتجاه الأراضي المحتلة المقابلة للقطاع الغربي

منذ 41 mins 19 July، 2024
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